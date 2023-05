Van der Sar legt vertrek bij Ajax uit: 'Ik ben op'

Edwin van der Sar heeft besloten om ruimte te maken bij Ajax. De algemeen directeur draagt zijn taken per 1 juni 2023 over aan zijn collega-directieleden en vertrekt uit de Johan Cruijff Arena. Tot 1 augustus blijft de voormalig keeper nog wel betrokken bij Ajax, om voor een goede overdracht te zorgen. In het persbericht laat hij weten niet meer de energie te hebben om op goede wijze verder te gaan.

"Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest", reageert de hoofdrolspeler op de clubsite van Ajax. "Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Sar maakt al sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Eerst was hij werkzaam als directeur marketing en sinds 2016 zwaait hij scepter als algemeen directeur. Tevens is hij actief bij meerdere bestuursfuncties bij de FIFA, UEFA en ECA.

Door deze beslissing van Van der Sar ligt de weg voor Peter Bosz open om opnieuw trainer van Ajax te worden. De oefenmeester verliet de club in 2017, omdat hij niet kon samenwerken met zijn technische staf. Bosz vroeg aan Van der Sar of er een nieuwe staf kon samengesteld worden, maar dat wilde de algemeen directeur niet en dus vertrok de Apeldoorner naar Borussia Dortmund.