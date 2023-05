Van der Sar was te afwezig voor familie Nouri: 'Hij laat nu zien dat het wél kan'

Khalid Kasem, woordvoerder van de familie Nouri, vindt dat Edwin van der Sar in de beginfase te afwezig geweest in de afgelopen jaren. Dat kwam een tijd geleden al zeer kritisch ter sprake en sindsdien heeft de algemeen directeur van Ajax zeker beterschap getoond.

“In de beginperiode had ik niet de indruk dat Van der Sar zich manifesteerde op de manier waarop een directeur van zo’n grote club dat zou moeten doen”, begon Kasem kritisch bij Ziggo Sport Voetbal. “Ik vond dat hij afwezig was en de taken delegeerde aan anderen. En dat terwijl het om een belangrijke kwestie ging, maar hij was er gewoon niet.”

Dat ging na zijn eerste periode, toen Van der Sar ook pas kort in dienst was van Ajax, wel steeds beter. “Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Hij heeft in de afgelopen jaren wel de betrokkenheid laten zien en is dichter bij de familie komen te staan. Hij laat nu zien dat het wél kan”, stelt Kasem, die dat ‘groei’ noemt bij de algemeen directeur van Ajax.

Dat er heel veel kritiek is op Van der Sar, dat snapt Kasem ergens wel. "Als je aan algemeen directeuren denkt van grote clubs, Toon Gerbrands of Jorien van den Herik, noem ze maar op. Die waren heel duidelijk in hun visie wat ze met hun club wilden. Daadkrachtig. Bij Van der Sar is het anders: de ene keer zegt 'ie: ik moet ruggespraak houden of naar de Raad van Commissarissen. Je hebt heel veel momenten het gevoel dat hij niet de leiding heeft over de club. "