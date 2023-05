Van Domselaar gaat FC Twente verlaten en kondigt toptransfer aan

Daphne van Domselaar staat voor een vertrek bij FC Twente. De keeper heeft een aflopend contract in Enschede en bevestigt aan het Algemeen Dagblad dat ze een akkoord heeft bereikt met een andere club.

Om welke club het gaat, maakt ze niet bekend. De krant gaat ervan uit dat ze naar een 'topclub' gaat en dat past ook bij de status die ze heeft opgebouwd. Ze is uitgegroeid tot eerste keeper van het Nederlands elftal en incasseerde dit seizoen slechts zes doelpunten met FC Twente. Het waanzinnige doelslado (81 voor, 6 tegen) was net niet genoeg voor de landstitel, die was voor Ajax, maar donderdag veroverde FC Twente wel de KNVB Beker via een 4-0 zege op PSV.

"Ik weet wat ik wil en wat ik ga doen", verklapt de 23-jarige Van Domselaar. "Ik ben met een club tot een besluit gekomen. Het is een kwestie van tekenen en afronden. Jullie moeten nog even wachten om te weten om welke club het gaat, maar ik kijk er heel erg naar uit."