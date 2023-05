Twente-dames verslaan PSV met duidelijke cijfers en leggen beslag op KNVB Beker

De vrouwen van FC Twente hebben in Den Haag beslag gelegd op de KNVB Beker. In de finale werd PSV met 4-0 verslagen.

In de eerste helft van de eindstrijd was Twente de sterkere ploeg. Renate Jansen bekroonde het overwicht kort voor rust door op fraaie wijze de 1-0 binnen te schieten.

De voorsprong was niet onterecht; even eerder raakten de Twentse dames via Elena Dhont al de paal, onbereikbaar voor PSV-keeper Danielle de Jong. Kort na de treffer van Jansen dook PSV-aanvalster Esmee Brugts nog gevaarlijk op voor het Twentse doel, maar zij kwam een teenlengte tekort om de stand gelijk te trekken.

FC Twente deelt de eerste tik uit in de Bekerfinale. 🏆



Renate Jansen schiet een prachtige voorzet feilloos binnen! ☄️😍#twepsv — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2023

In de tweede helft kwam de zege niet meer in gevaar, zeker niet nadat Kim Everaerts de voorsprong verdubbelde. Kort voor het einde had Dhont toch haar treffer te pakken; van dichtbij verzorgde zij de 3-0. Het slotakkoord was voor invalster Bente Jansen, die kort na haar entree de 4-0 op het bord zette.