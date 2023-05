Van Ginkel, Van Hooijdonk en Van der Vaart zien maar één uitblinker bij Ajax - PSV

De analisten van Studio Voetbal vonden Joey Veerman de beste speler in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De middenvelder was volgens Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart 'de enige' uitblinker in een verder teleurstellende finale. PSV won na strafschoppen van Ajax in De Kuip.

"Ik vond hem geweldig", zei Van Hooijdonk zondagavond in het praatprogramma. "Hij is altijd rustig en hij was vandaag de enige die rustig was, zowel aan de bal als wanneer er een opstootje was. Ik heb hem nergens bij zien staan." Voormalig PSV'er Marco van Ginkel wees Veerman eveneens aan. "Altijd de blik vooruit, altijd belangrijk in zijn passing en in het druk zetten. Om dat laatste staat hij niet echt bekend, maar dat laat zijn ontwikkeling zien."

Van der Vaart was iets sceptischer. Volgens hem kon Veerman vooral uitblinken omdat de andere spelers het niveau niet haalden. "We zijn al blij met iemand die naar de goede kleur speelt. Zo moet je het ook wel een beetje zien." Volgens Van Hooijdonk doet Van der Vaart met die opmerking Veerman tekort.

"Ik ben de grootste fan van Veerman hoor", antwoordde Van der Vaart, "maar voor zijn kwaliteiten speelde hij vandaag een zesje. Maar dat was eigenlijk een acht, omdat de rest zó slecht was. Daardoor viel hij op. Hij deed logische dingen aan de bal. Daar kun je hem voor wakker maken. De rest was een beetje de weg kwijt."