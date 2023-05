Van Hanegem neemt het op voor Brobbey en legt vinger op zere plek: 'Dan schiet hij er gewoon 25 in'

Willem van Hanegem heeft het in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad opgenomen voor Ajax-spits Brian Brobbey. Het Feyenoord-icoon en Wessel Penning bespreken de vormcrisis van de 21-jarige spits en houden vertrouwen in hem.

“Hij heeft in het begin van het seizoen al dat gezeik gehad dat hij niet zo lang kan spelen. Hij mag even spelen, dan mag hij weer niet spelen. Ik denk dat dat gaat vreten aan zo’n jonge jongen”, begint Van Hanegem. De Kromme kan er niet omheen dat Brobbey momenteel in een slechte vorm verkeert en afgelopen weken meerdere keren de schlemiel is geweest. “Het is heel raar als hij een bal schiet, want dan ligt hij meestal op de grond, hij komt niet in de duels. Dan is het net alsof hij angst heeft.”

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem denkt dat het probleem niet bij de 21-jarige spits ligt, maar bij de hele Amsterdamse club. “Ze zitten bij Ajax in een periode dat ze allemaal bezig zijn met gekke dingen. Net als Davy Klaassen, dat was een geweldig ventje, maar nu zie je hem ineens allemaal gekke dingen doen”, vertelt het Feyenoord-icoon. “Ze zitten daar allemaal te zaniken op elkaar”, ziet de oud-middenvelder.

"Twintig doelpunten"

De Kromme stelt dat de Ajax-spits weer lekker moet gaan genieten van het spelletje “Hij moet gewoon weer relaxt gaan voetballen, dan weet ik zeker dat hij er 25 ballen inschiet. Dan gaat hij die ballen wel weer afmaken. Het is alleen te hopen dat hij dat niet tegen ons doet”, aldus Van Hanegem.