Van Hooijdonk vond Kökçü en Geertruida 'erg goed' en zag Giménez zijn waarde bewijzen: 'Maar hij stond er gelijk'

Feyenoord verzekerde zich afgelopen zondag van de zestiende landstitel in de historie. Het elftal van trainer Arne Slot herbergt veel uitblinkers. Een speler aanwijzen die er met kop en schouders bovenuit stak is daarom geen makkelijke opdracht. Voetbal International wilde van onder andere Pierre van Hooijdonk desondanks weten wie hij dit seizoen de beste vond bij Feyenoord. Een lastige voor de oud-speler, maar hij gaat voor Dávid Hancko.

“Ik neig naar Hancko”, reageert Van Hooijdonk bij VI op de vraag wie hij dit seizoen de beste speler vond bij Feyenoord. Hancko streek afgelopen zomer neer in Rotterdam. De verdediger moest in De Kuip de naar Engeland vertrokken Marcos Senesi doen vergeten. Geen makkelijke taak, maar daar is Hancko met vlag en wimpel voor geslaagd. “Natuurlijk zijn er meer namen te noemen. Kökçü vond ik vooral in de tweede seizoenshelft erg goed, Santiago Giménez heeft zijn waarde als spits bewezen. Lutsharel Geertruida heeft een heel goed seizoen gedraaid en Mats Wieffer heeft het sinds de winter ook goed gedaan”, zegt Van Hooijdonk.

Maar de voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord en NAC Breda kiest dus voor Hancko. “Degene die het vanaf dag één heeft bewezen en er gelijk stond, was Hancko. Hij heeft de onverzettelijkheid van een echte verdediger, maar niet het blinde. Als aanvaller weet je nooit wat hij doet.” Van Hooijdonk was tijdens zijn actieve loopbaan spits van beroep. Hij weet dus als geen ander hoe vervelend het kan zijn om tegenover een type Hancko te staan. “Sommige verdedigers zitten altijd kort op je, andere verdedigers juist nooit, dan weet je waar je aan toe bent. Maar Hancko kan het afwisselen, dat is het vervelendste als spits. Daarbij heeft hij ook nog een paar goals voor zijn rekening genomen, dat is altijd prettig.”

VI stelde de vraag ook aan Jean-Paul van Gastel, Bert van Marwijk en Karim El Ahmadi. Van Marwijk durfde er geen speler uit te pikken die er bovenuit stak en gaat voor ‘een prestatie van het hele team’, terwijl Van Gastel en El Ahmadi Kökçü noemen als beste speler bij Feyenoord. “Ik geniet ook meer van een steekbal van Kökçü of een stiftje van Giménez, maar ik vond Hancko de meest stabiele factor”, aldus Van Hooijdonk. “Hij was de stille kracht in het gros van de wedstrijden, hij heeft ook alles gespeeld. Ik vind hem heel compleet: hij heeft de snelheid, de duelkracht en de inspeelpass. Dan maak je een elftal direct beter.”