Van Nistelrooij niet tevreden over optreden tegen Fortuna en wijzigt PSV-opstelling op twee posities

PSV kan zich zondagmiddag verzekeren van de tweede plek én een startbewijs voor de voorronde van de Champions League. Daarvoor moet de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij op eigen veld zien af te rekenen met sc Heerenveen. Van Nistelrooij heeft besloten zijn opstelling voor het duel met de Friezen op twee posities te wijzigen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Jordan Teze en Johan Bakayoko nemen plek op de bank, Philipp Mwene en Anwar El Ghazi mogen het daardoor vanaf het begin laten zien.

Hoe zal PSV over twee weken terugkijken op dit seizoen? De Eindhovenaren legden in juli weliswaar beslag op de Johan Cruijff Schaal en veroverden onlangs ten koste van Ajax de KNVB Beker, maar kampioen worden was toch de belangrijkste doelstelling bij aanvang van dit seizoen. PSV was echter te wisselvallig om in de tweede seizoenshelft nog aanspraak te kunnen maken op de titel, die vorige week werd veroverd door Feyenoord. Daardoor zit er voor de Eindhovenaren niets meer in dan de tweede plek. Die is bijna binnen. De voorsprong op Ajax is momenteel vijf punten en met nog slechts twee speelronden te gaan, kan het voor PSV vanmiddag dus al raak zijn.

Artikel gaat verder onder video

PSV zal de tweede plek maar wat graag vandaag al willen veiligstellen. Niet in de laatste plaats omdat het op de laatste speeldag nog naar AZ moet. Een overwinning op sc Heerenveen volstaat om de strijd om plek twee definitief te beslissen. Op jacht naar die felbegeerde zege grijpt Van Nistelrooij dus op twee posities in. Mwene krijgt de voorkeur boven Teze en El Ghazi vervangt Bakayoko. De wijzigingen in de basiself kunnen niet los worden gezien van het optreden van PSV in de eerste helft tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren kwamen in de eerste 45 minuten matig voor de dag. Van Nistelrooij greep tijdens de rust hard in. Hij haalde onder anderen Teze en Bakayoko naar de kant. Met Mwene en El Ghazi voor hen binnen de lijnen ging het niet per se veel beter lopen, maar trok PSV wel de overwinning over de streep.

Op die wijzigingen na begint PSV met dezelfde speler als vorige week. De ogen zullen uiteraard opnieuw gericht zijn op Xavi Simons. Hij bezorgde zijn ploeg tegen Fortuna Sittard nog drie punten. Simons staat op dit moment op zestien treffers in de Eredivisie. Hij moet enkel Anastasios Douvikas voor zich dulden. Simons zal dus op jacht gaan naar een doelpunt om in de race te blijven voor de topscorerstitel.

Opstelling PSV: Benítez, Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt, Sangaré, Til, Veerman, El Ghazi, De Jong, Simons.

Opstelling sc Heerenveen: Mous, Van Ewijk, Bruma, Van Ottele, Köhlert, Tahiri, Haye, Olsson, Colassin, Van Hooijdonk, Sahraoui.

De ontmoeting tussen PSV en sc Heerenveen in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie is te volgen via ons liveverslag.