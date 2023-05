Van Nistelrooij wil middenvelder met vertrekwens niet laten gaan bij PSV

Ruud van Nistelrooij wil Érick Gutiérrez het liefst voor PSV behouden. De 27-jarige middenvelder, wiens contract medio 2025 afloopt, heeft meermaals uitgesproken na te denken over een vertrek. Hij zei eerder deze maand zelfs dat hij zich schaamde richting zijn kinderen voor zijn gebrek aan speeltijd.

"Het is ook moeilijk voor hem", weet Van Nistelrooij. "Daarover zijn we in gesprek en die gesprekken zijn constructief. Earnie Stewart is er geweldig mee bezig, waardoor ik me volledig kan focussen op zondag. Spelers met doorlopende contracten reken ik op en wil ik graag hier houden, dat kan ik erover zeggen."

Op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met sc Heerenveen wordt Van Nistelrooij ook gevraagd naar zijn oordeel over Joey Veerman, die aantreedt tegen zijn oude club. "Joey zet hele goede stappen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een middenvelder van een topclub met aspiraties bij het Nederlands elftal. Het hoort erbij en hij heeft de knop omgezet, zowel fysiek als in de mindset."

PSV weet zich bij een overwinning op Heerenveen verzekerd van de tweede plek in de Eredivisie. "De tweede plaats biedt kans om in de Champions League te spelen en dat is uitermate belangrijk. Er moet nog een hoop gebeuren, maar het ticket voor de voorronde moeten we eerst nog maar afdwingen."

