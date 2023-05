Veerman loopt na bedreigingen leeg bij de NOS: 'De voetbalwereld is een schijtwereld'

Joey Veerman heeft naar eigen zeggen een kutweek achter de rug. De 24-jarige middenvelder van PSV en zijn familie worden na het plotse vertrek van Ruud van Nistelrooij bedreigd. Dat lijkt te maken te hebben met de geruchten dat hij iets te maken heeft met het opstappen van de trainer.

Veerman zou niet gelukkig zijn geweest met Van Nistelrooij en zijn beklag over de trainer hebben gedaan. "Er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven. Ik ben lichtelijk verbaasd daarover. Eigenlijk was het gewoon een kutweek", aldus Veerman voor de camera van de NOS. "Het is ongelooflijk. Ik krijg allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie. Mijn zaakwaarnemer zou zogenaamd het lek zijn. Hij wordt óók bedreigd. Het is niet te filmen, Ik ben heel pissig over deze week."

Het doet Veerman pijn dat ook zijn geliefden te maken krijgen met bedreigingen. "Ik word hopelijk vader over vijftien weken. Mijn vriendin had een foto op social media geplaatst met een echo. Daar komen dan allerlei reacties onder te staan en die zijn niet mals. Allemaal gekke berichten", vervolgt de middenvelder. "Het is niet te geloven. De voetbalwereld is echt een schijtwereld, ik zweer het."

De middenvelder heeft na de breuk tussen Van Nistelrooij en PSV nog contact gehad met zijn voormalig trainer. "Ik heb hem twee dagen geleden een app gestuurd en heel veel succes gewenst. En ook gezegd dat alles wat in de media is verschenen over mij, gewoon niet waar is."