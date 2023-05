'Vermeende transfertarget Ten Hag weigert afkoopclausule te verwijderen'

Kim Min-Jae heeft zich verzet tegen de pogingen van Napoli om zijn afkoopclausule van zestig miljoen euro uit zijn contract te laten halen. De verdediger staat in serieuze belangstelling van Manchester United en het lijkt erop dat de Zuid-Koreaan wel oren heeft naar een overstap.

Kim werd afgelopen zondag kampioen met Napoli en dat zorgde voor een groot feest. Na dit succes heeft de international van Zuid-Korea de mogelijkheid om te vertrekken naar Manchester United en de speler wil daarom zijn afkoopclausule van zestig miljoen euro niet uit het contract halen, meldt La Repubblica.

Afgelopen zomer kwam Kim nog voor achttien miljoen euro over van Fenerbahçe. Er werd een tweejarig contract getekend met een optie voor nog eens twee jaar. De clausule is geldig voor buitenlandse club van 1 tot 15 juli.

In zijn eerste jaar bij Napoli heeft Kim veel indruk gemaakt. De 26-jarige verdediger moest Kalidou Koulibay vervangen, die naar Chelsea vertrok. Met zijn uitstekende prestaties in de competitie en in de Champions League gaat de Zuid-Koreaan in ieder geval een hoop winst opleveren voor de Napolitanen.