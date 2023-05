Verrassende uitblinker bij Manchester City, AZ krijgt goede voorbeeld

Manchester City blijft op poleposition liggen voor het kampioenschap in Engeland. De formatie van Pep Guardiola had zondag ruim een half uur moeite met het tegen degradatie strijdende Everton, maar toen uitblinker Ilkay Gündogan de ban brak, was het duel vervolgens ook razendsnel gespeeld: 0-3.

Het eerste doelpunt van Gündogan was zondagmiddag niet eens de mooiste treffer die hij op zijn naam schreef, want nadat Erling Haaland razendsnel na het openingsdoelpunt de score had verdubbeld, maakte de Duitser na rust ook het derde doelpunt namens The Citizens. Bij het eerste doelpunt draaide hij weliswaar heel fraai weg uit een voorzet, maar de vrij trap die hij na de pauze over de muur prikte, was zeker nog een stukje fraaier.

Na de treffer van Haaland, zijn 52ste (!) doelpunt in dienst van Manchester City in 48 officiële wedstrijden dit seizoen, was het duel in feite al gespeeld en kon Guardiola met zijn elftal op cruise control richting de return tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De doelpuntenmakers kregen in de slotfase nog rust van de Catalaanse coach, die sowieso al wat rouleerde en onder andere Kevin De Bruyne negentig minuten op de bank liet. Andere spelers, onder wie Gündogan, stonden op en maakten het verschil, waardoor Arsenal vanavond moet winnen van Brighton & Hove Albion om in het spoor moet blijven van de koploper, die voor de elfde keer op rij won in Engeland.

Brentford – West Ham United 2-0

AZ heeft het goede voorbeeld gekregen van Brentford zondagmiddag. De middenmoter in Engeland stond halverwege al met 2-0 voor tegen de opponent van de Alkmaarders in de halve finale van de Conference League. Dat is een uitslag waar de formatie van Pascal Jansen komende donderdag ook voldoende aan heeft om de eindstrijd te bereiken, na de nipte nederlaag in Londen. Danny Ings maakte weliswaar een aansluitingsdoelpunt, maar na ingrijpen van de VAR verdween die van het scorebord en bleven The Hammers zonder punten.

Manchester City slaat 𝐭𝐰𝐞𝐞 keer in korte tijd toe 👀



37' - Gundogan ⚽️

39' - Haaland ⚽️



➟ https://t.co/U9lAGGWjVe#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CuLmYaCPvA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 14, 2023