'Vertrekkend FC Barcelona-bestuurder wil in Engeland voor enorme stunt zorgen'

Het seizoen is weliswaar nog niet voorbij, maar de geruchtenmolen draait nu al op volle toeren. Ook FC Barcelona wordt alweer in verband gebracht met de ene na de andere speler. De Catalanen gaan zich komende zomer ongetwijfeld verder versterken, maar kunnen daarbij geen beroep doen op Mateu Alemany. De directeur voetbal vertrekt na dit seizoen uit Catalonië en gaat aan de slag bij Aston Villa. Daar hoopt hij naar verluidt meteen een enorme slag te slaan door Marco Asensio binnen te halen.

Aston Villa draait een goed seizoen. De ploeg uit Birmingham staat momenteel op de achtste plek in de Premier League en heeft in de slotweken van de competitie nog uitzicht op een hogere klassering. De goede prestaties in het huidige seizoen smaken ongetwijfeld naar meer. Aan onder andere Alemany de taak om een team neer te zetten dat volgend seizoen misschien wel een gooi kan doen naar een Champions League-ticket.

Alemany kent de Spaanse competitie inmiddels als zijn broekzak en het valt daarom niet uit te sluiten dat Aston Villa komende zomer gaat shoppen in het Zuid-Europese land. Aston Villa en Alemany hopen naar verluidt in ieder geval één grote slag te slaan. Volgens Sport hoopt de bestuurder Asensio te verleiden tot een overstap naar de Premier League. Asensio is op dit moment nog speler van Real Madrid en kwam dinsdagavond nog in actie tegen Manchester City. De linkspoot is echter in het bezit van een aflopend contract.

Als we Sport moeten geloven is Asensio voornemens zich langer aan Real Madrid te binden, maar wacht hij nog altijd op een voorstel. Zolang dat uitblijft is de Spanjaard voor veel clubs een interessant doelwit in de zomer. Asensio werd de voorbije maanden al meermaals gelinkt aan een gevoelige overgang naar FC Barcelona, de huidige werkgever van Alemany. Dat verklaart mogelijk ook de vermeende interesse van Aston Villa…