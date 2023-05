Drie conclusies na de nipte nederlaag van AZ tegen West Ham United

AZ was een helft op weg naar een gigantische stunt tegen West Ham United, maar mocht in een rommelige slotfase nog niet eens klagen met een 2-1 nederlaag in Engeland. Dat is een nederlaag met perspectief voor de formatie van Pascal Jansen, maar dan moeten er wel een aantal dingen anders. FCUpdate.nl trekt drie conclusies na de Europese avond van AZ.

1. AZ zonder gouden linkerflank tandeloos

Milos Kerkez was een van de absolute uitblinkers tegen SS Lazio. Jesper Karlsson in potentie de belangrijkste aanvaller van AZ. Jens Odgaard oogde niet okselfris. Het is niet verrassend dat AZ aanvallend weinig in de melk te brokkelen had, want ook Vangelis Pavlidis werd amper bereikt. De voorsprong werd knap bereikt door een afstandspoging van Tijjani Reijnders, maar veel meer gevaar creëerde AZ niet. Lang was het voldoende om te mogen dromen van een stunt, maar toen West Ham United opeens ook tot kansen en doelpunten kwam, bleek AZ na de pauze wel heel tandeloos. Een schande gezien de afwezigen? Verre van. In de return zijn ze er mogelijk allebei wel bij.

2. Spelhervattingen West Ham United inderdaad dodelijk

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar alle waarschuwingen vooraf hebben AZ niet goed genoeg voorbereid op de kracht van West Ham United. Allereerst gaf Matthew Ryan een strafschop weg uit een hoekschop en uit een corner van dezelfde rechterkant, viel de bal via links uiteindelijk nogmaals binnen voor The Hammers. Het is de specialiteit van het huis van de Premier League-club en dat was op voorhand bekend. Desondanks lukt het de Alkmaarders niet om doelpunten daaruit te voorkomen.

3. Coëfficiëntensprookje voorbij

Met een vijfde plaats boven Portugal hadden we enkele jaren de polonaise gelopen. En dat hebben we dit seizoen ook zeker gedaan. Maar in het mooiste scenario had AZ nog driemaal gewonnen in het restant van de Conference League en dan waren we over het al compleet uitgeschakelde Frankrijk gegaan. Halverwege in Londen droomden we stiekem van de vijfde plek, maar een helft later was de droom definitief voorbij. Komende week kunnen we nog punten bijschrijven en de finale halen, maar de vijfde plaats zit er niet meer in.