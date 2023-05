Vliegende Dumfries zet alle zeilen bij en stopt zowel Leão, zichzelf áls een fotograaf af

Denzel Dumfries bereikte dinsdagavond ten koste van AC Milan de Champions League-finale met Internazionale. De Nederlandse rechtsback speelde in de eerste halve finale al een puike partij, en kwam ook in de return uitstekend voor de dag. Halverwege de tweede helft zorgde Dumfries echter nog voor een opvallend moment.

Dumfries kreeg tijdens in de return de opdracht om AC Milan-sterspeler Rafael Leão onschadelijk te maken en deed dat behoorlijk. Op het uur kregen de twee opnieuw te maken met elkaar in een sprintduel, waar Dumfries, letterlijk en figuurlijk met pijn en moeite, de baas was. De Nederland zette alle zeilen bij om Leão te verdedigen, en moest dat uiteindelijk bekopen met een valpartij over de boarding op een fotograaf. Gelukkig loopt het voor beiden met een sisser af.