Vliegtuigje met boodschap uit Almelo voor Twente vliegt boven Emmen

Heracles Almelo keert terug in de Eredivisie en dat betekent dat de Twentse derby volgend seizoen weer op het programma staat. Dat willen ze in Almelo weten ook. Boven de Oude Meerdijk, waar FC Twente het om 12.15 uur opneemt FC Emmen, vliegt zondag een vliegtuigje met de tekst 'Tot snel op Erve Asito'. Die boodschap is vermoedelijk gericht aan de aartsrivaal uit Enschede.

Heracles promoveerde ruim een week geleden naar de Eredivisie door voor eigen publiek met 3-0 te winnen van Jong PSV. De ploeg van trainer John Lammers strijdt nog met PEC Zwolle om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs staan op 79 punten. De club uit Zwolle heeft echter één wedstrijd minder gespeeld.

Rotterdam

Het vliegtuigje met de Almelose boodschap is zondagmiddag ook boven Rotterdam gesignaleerd. Daar spelen Excelsior en Feyenoord om 14.30 de stadsderby.