Vraag van Milan van Dongen valt verkeerd bij Arne Slot: ‘Dan heb je onder een steen gelegen’

Arne Slot heeft zich zondagochtend geërgerd aan Milan van Dongen. Laatstgenoemde ontving vanochtend algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN en sprak met hem over de sportieve toekomst van Slot. Dat Van Dongen suggereerde dat het de Feyenoord-trainer niet toegestaan is om met andere clubs gesprekken te voeren over een eventuele transfer, heeft tot verbazing en ogenschijnlijk ergernis geleid bij Slot.

Slot staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van Tottenham Hotspur, dat na het ontslag van Antonio Conte twee maanden geleden op zoek is naar een nieuwe manager voor volgend seizoen. De doorgaans goed ingelichte Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldde afgelopen vrijdag dat Slot inmiddels voor het eerste gesproken heeft met de clubleiding van de Engelse club. Slot bevestigt noch ontkent dat er inmiddels een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met the Spurs, maar wil vanmiddag voorafgaand aan het competitieduel van Feyenoord met FC Emmen nog wel even reageren op het interview van Te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie.

“Als ik mij niet vergis, vroeg Milan vanochtend ook weer aan Dennis: hij mag toch helemaal niet praten met een andere club, want hij heeft nog een contract voor twee jaar? Nou, als je die vraagt stelt, dan heb je wel echt onder een steen gelegen, want dat is echt schering en inslag in de voetballerij”, zegt de oefenmeester, die vorige week met Feyenoord beslag legde op de landstitel in de Eredivisie. “Dat wil niet zeggen dat ik dit nu gedaan heb, maar dat je die vraag altijd rondom mij stelt en niet rondom andere trainers, heeft met mijn vertrek bij AZ te maken. Dat is ook waarom ik altijd zo voorzichtig ben in elk antwoord dat ik geef over mijn toekomst.”

Slot werd in december 2020 plots ontslagen door AZ toen bekend werd dat hij onderhandelde met Feyenoord over een contract. De coach geeft toe dat hij mede vanwege die gebeurtenis voorzichtig is in zijn uitlatingen over zijn sportieve toekomst. “Elk woordje dat ik zeg in relatie tot mijn toekomst, is onder een enorm vergrootglas komen te liggen door mijn vertrek bij AZ. En dan niet zozeer over het vertrek op zich, maar dan worden er in de media voortdurend vragen over gesteld”, aldus Slot.

Slot beseft wel dat alle partijen behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent zijn eigen toekomst. “Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijk. Maar er is een aantal dingen heel duidelijk: dat ik in de winterstop nee heb gezegd tegen Leeds United omdat ik er alles aan wilde doen om hier kampioen te worden en dat ik nu óf blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Indien er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. Dat zullen, denk ik, de komende weken wel gaan uitwijzen” aldus Slot, die tot slot bevestigt dat ‘zolang er geen droomclub komt, het hem zeker zo lijkt’ dat hij volgend seizoen nog hoofdtrainer van Feyenoord is.

