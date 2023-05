Waarom ESPN baalt van de peperdure inhaalduels in de Eredivisie

De laatste weken liggen wedstrijden in de Eredivisie volop stil. Soms tijdelijk, maar ook worden duels weleens gestaakt en later ingehaald. Dat levert een behoorlijke kostenpost op voor ESPN. Per wedstrijd die op een later ingehaald moet worden, loopt het voor de betaalzender voor ‘enkele tienduizenden euro's’ in de papieren.

Voor ESPN betekent zo'n inhaalwedstrijd dat alles opgetuigd moet worden om de wedstrijd op televisie uit te zenden. En hoelang er dan gespeeld moet worden, is dan niet van belang. Alle presentatoren, cameramensen, materialen en meer moeten namelijk naar het stadion en er moet een tv-uitzending worden georganiseerd.

"Dat gaat dan al snel om een extra kostenpost van enkele tienduizenden euro's”, laat een woordvoerder van ESPN weten tegenover NU.nl. Dat het duel tussen Ajax en FC Groningen op dinsdagmiddag ingehaald moest worden, betekende ook een financiële domper. Dat is namelijk niet direct een tijdstip dat er veel mensen voor de buis (kunnen) zitten, waardoor de reclame-inkomsten lager zijn dan rond de reguliere wedstrijd. Hoewel ESPN het grootste deel van het geld verdient met abonnementen, leveren ook de reclames nog een fors bedrag op voor de betaalzender.

Niet alleen voor ESPN levert het inhalen van wedstrijden extra kosten op, ook voor de gemeentes, clubs en alle andere betrokkenen betekent het een extra kostenpost. Eerder moest ook een stuk van de wedstrijd tussen NEC en FC Groningen al op een later moment worden overgespeeld, terwijl er diverse potjes werden stilgelegd. De KNVB kondigde desondanks aan dat het beleid in de komende weken op dezelfde wijze gevoerd zal worden.