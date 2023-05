Waarom nummer zeven VVV-Venlo misschien wel favoriet is boven nummer drie Almere City FC

Almere City eindigde in het reguliere Eerste Divisie-seizoen op de derde plaats, kort achter Heracles Almleo en PEC Zwolle. De voorsprong op opponent VVV-Venlo, dat op de zevende plaats eindigde, was liefst twaalf punten. Toch is er ook genoeg reden om die laatste als favoriet aan te wijzen. Samen met Jacks.nl legt FCUpdate.nl uit waarom.

Wie naar de recente onderlinge ontmoetingen kijkt, kan eigenlijk maar één favoriet aanwijzen: VVV-Venlo. De laatste vijf (!) officiële ontmoetingen werden namelijk allen geworden door de club van trainer Rick Kruys. Dit seizoen werd het in augustus 3-0 voor de Limburgers en de return werd met 1-3 gewonnen in Flevoland. Vorig seizoen was het verschil met 2-1 en 0-1 weliswaar kleiner, maar wonnen de Limburgers ook beide ontmoetingen.

Bovendien is de recente vorm van VVV-Venlo ook iets beter: het verloor geen van de laatste vijf officiële wedstrijden, terwijl Almere City FC daarin onderuit ging tegen FC Eindhoven en NAC Breda. Desondanks levert een overwinning van Almere City FC nét wat minder op bij Jacks.nl: 2.50 keer ten opzichte van 2.75 voor een thuiszege van VVV-Venlo. Voor het bereiken van de finale van de play-offs wordt het eveneens nog als favoriet aangemerkt: 1.65x je inleg voor Almere City versus 2.10 keer je inleg voor VVV-Venlo.

In de vorige rondes hadden zowel Almere City FC (met FC Eindhoven) als ook VVV-Venlo (met Willem II) voldoende moeite om de halve finale van de play-offs om Eredivisievoetbal te bereiken. Sven Braken en Nick Venema waren de grote mannen bij VVV-Venlo en scoorden in twee duels allebei al twee keer. Als zij allebei wederom een goal maken, krijg je bij Jacks.nl 6.25 keer je inleg terug. Bij Almere City FC was utgerekend Rajiv van La Parra - in het eerste play-offduel nog veelbesproken - de man of the match.

