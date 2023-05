West Ham-spelers vieren bizar feest: gezang over seksleven van Jarrod Bowen

De spelers van West Ham United vierden donderdagavond groot feest in de kleedkamer na het bereiken van de Conference League-finale. De bedwingers van AZ hadden pizza's besteld, dronken bier en zongen een opvallend lied over vleugelaanvaller Jarrod Bowen.

Op de melodie van Freed From Desire werd gezongen: 'Bowen's on fire and he's shagging Dani Dyer'. Bowen heeft sinds 2021 een relatie met Dani Dyer, een Engelse presentatrice en actrice die bekendheid vergaarde met haar deelname aan Love Island. Ze is tevens de dochter van acteur en presentator Danny Dyer. Momenteel is Dani Dyer hoogzwanger van een tweeling.

Vader Danny ziet de humor van de liederen wel in. "Jarrod Bowen is on fire... en hij... knuffelt mijn dochter, ofzoiets. Wat een fucking avond. Veel liefde aan de hele West Ham-familie", schrijft hij op Instagram.