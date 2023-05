Wilfred Genee komt heel dicht bij vrouw in het publiek: 'Iedereen denkt dat ik haar ga zoenen'

Zoals gebruikelijk maakten Wilfred Genee en Johan Derksen vrijdagavond een praatje voor de camera, voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside. Ze werden daarbij echter onderbroken door een vrouw in het publiek, die graag een vraag stelde aan Johan Derksen. Genee kwam dicht bij de vrouw, zodat ze in zijn microfoon kon spreken en verstaanbaar was. "Gekke tv dit, iedereen denkt dat ik haar een zoen ga geven", grapte de presentator.

Vrouw in publiek praat door opening heen in overvolle Vandaag Inside-studio 😆😆#vandaaginside pic.twitter.com/eJu9Zj2h1P — Vandaag Inside (@vandaaginside) May 20, 2023