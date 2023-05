Willem van Hanegem hekelt 'aardige en lieve' Ajacied na veelbesproken bekerfinale

Willem van Hanegem heeft bijna een week na dato nog maar eens uitgehaald naar het gedrag van de PSV'ers en Ajacieden. De oud-Feyenoorder kon zijn ogen niet geloven toen hij de veelbesproken bekerfinale zag. Van Hanegem noemde Ajax-middenvelder Davy Klaassen als opvallend voorbeeld.

"Klaassen is een hele aardige en lieve jongen", begon De Kromme zijn verhaal in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. "Die is zo opgefokt door de mensen om hem gaan. Zo zijn meer spelers mee gaan doen, over het algemeen waren het alleen Tadic en Blind. Als Ajax gewoon was gaan voetballen, hadden ze wedstrijd gewonnen. Nu gingen ze alleen maar gek doen. Dit heb ik echt nog nooit echt meegemaakt, dat meen ik."

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem zag in De Kuip dat PSV uiteindelijk na een moeizame finale aan het langste eind trok. "Dit was echt bizar. Het is een heel groot verschil met hard spelen. Dit gezanik met rollen, kaarten aannaaien en eng gedoe is al jaren aan de gang. Het is zo irirant. Toen ik trainer van AZ was, gaf ik daar 500 gulden boete voor als spelers dat deden", aldus Van Hanegem, die ook niet de spreken was over Dennis Higler.

"De scheidsrechter had er van mij vijf af mogen sturen. Je hoort daar niets van, maar ik vond hem helemaal niet goed. Hij had moeten ingrijpen en dat gebeurde niet. Daar maakten die vervelende, enge mensen op het veld gebruik van. Scheidsrechters kunnen een heleboel voorkomen. Als er iets is gaan ze met z'n allen naar de scheidsrechter toe. Daar moeten ze nou eens ingrijpen. Gewoon: hup, wegwezen nou."