Willem van Hanegem schetst zwart scenario voor PSV op slotdag Eredivisie

Willem van Hanegem ziet PSV verliezen in de laatste speelronde van de Eredivisie. De nummer twee van Nederland gaat op bezoek bij AZ en moet minstens een punt pakken om zich te verzekeren van de voorrondes van de Champions League. Als dat niet lukt, moet PSV hopen dat Ajax niet wint op bezoek bij FC Twente.

"Over PSV roep ik al lange tijd hetzelfde. Dat ze daar wel erg snel tevreden zijn en vaak met eigenlijk niets", stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Als ze echt mee willen doen komend seizoen – en dat is iets wat je wel mag verwachten van die club – dan moet er in de zomer veel veranderen." Zondag speelde PSV ternauwernood met 3-3 gelijk tegen sc Heerenveen en het puntenverlies verbaasde Van Hanegem 'niets'.

"Het is gewoon niet stabiel, als ze een keer aardig spelen zijn ze zo blij met zichzelf daar", stelt het Feyenoord-icoon. "Ik denk eerlijk gezegd ook dat PSV zondag van AZ verliest. Daar spelen ze het voetbal dat PSV zou moeten spelen. Veel verzorgder, veel meer met een idee. Natuurlijk, ook bij AZ mankeert er wel iets aan. Soms laten ze het zo nonchalant uit hun handen glippen."