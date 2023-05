Willem Vissers kijkt in de spiegel na discussie met Davy Klaassen op persconferentie

Willem Vissers vindt dat hij 'te opgewonden' handelde in de persconferentie na de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De journalist van De Volkskrant raakte verwikkeld in een discussie met Davy Klaassen het vermeende aanstellersgedrag dat de spelers vertoonden op het veld.

Klaassen was niet gediend van die kritiek en liet Vissers een wond zien op zijn been. Een dag later komt de journalist bij Voetbalpraat terug op de discussie. "Het zat me zo hoog en ik stelde de vraag ook gewoon niet goed", verklaart hij. "Ik heb de wond inderdaad gezien. Het was wel helemaal rood met striemen. Ik was veel te opgewonden en had het veel rustiger moeten doen. Klaassen zei dat hij echt wel pijn had."

Toch blijft Vissers erbij dat voetballers zich te vaak aanstellen. "Ze slaan op het gras alsof hun hoofd eraf ligt, bij wijze van spreken, en een seconde later staan ze weer op. Ik beticht ze helemaal niet van het voortdurend simuleren, maar wel geregeld. Dusan Tadic blijft na bijna elke overtreding op de grond liggen. Hij krijgt soms ook schoppen, dat is ook zo, maar als je soms simuleert, dan weten scheidsrechter ook niet meer wat echt is."

Klaassen bestreed op de persconferentie dat hij zich aanstelde. "Het is toch niet voor jan lul dat ik op de grond ga liggen?", stelde hij. "Ik snap wel je vraag en waar je een beetje heen wil. Dat je vindt dat we ons aanstellen. Maar dat is niet altijd zo. Het doet pijn en je schrikt ook soms gewoon. Want soms gaat het best hard. Ik laat je zo wel die wond even zien."

