Davy Klaassen wordt aangepakt door Willem Vissers, staat op en maakt zijn punt

Davy Klaassen is op de persconferentie na de bekerfinale tussen Ajax en PSV verzeild geraakt in een discussie met Willem Vissers. De journalist van De Volkskrant vond dat de spelers zich op het veld aanstelden, maar daar was Klaassen het niet mee eens. "Ik laat je mijn wond wel even zien", zei de middenvelder, die de daad bij het woord voegde: hij stond op, trok zijn broekspijp op en liet Vissers de schade zien.

Vissers opende met een kritische vraag: "Kun je mij uitleggen wie daarmee begonnen is: dat op de grond slaan alsof je been eraf ligt. En wie gaat er weer mee stoppen? Want daarna staat iedereen gewoon weer op. Het is echt niet meer te harden. Jullie doen het bijna allemaal en het is niet meer vol te harden." Klaassen reageerde: "We gaan niet op de grond liggen omdat het geen pijn doet, Willem."

Klaassen bestreed dat hij zich aanstelde. "Het is toch niet voor jan lul dat ik op de grond ga liggen?", stelde hij. "Ik snap wel je vraag en waar je een beetje heen wil. Dat je vindt dat we ons aanstellen. Maar dat is niet altijd zo. Het doet pijn en je schrikt ook soms gewoon. Want soms gaat het best hard. Ik laat je zo wel die wond even zien."