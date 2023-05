'Witte rook op komst: Mark Flekken verlaat Freiburg voor avontuur in de Premier League'

Mark Flekken staat op het punt om een fraaie transfer naar de Premier League af te ronden. De 29-jarige doelman laat Freiburg na jaren trouwe dienst achter zich en tekent spoedig een contract bij Brentford. Met de transfer is naar verluidt zo'n dertien miljoen euro gemoeid.

De transfer van Flekken hangt al een tijdje in de lucht, maar volgens Kicker kan er voor het weekend nog witte rook zijn. Flekken wordt binnenkort dertig jaar en Freiburg gunt hem nog de kans om een grote transfer te maken. Namens de Duitsers liet technisch directeur Jochen Saier al weten dat het vertrek van de doelman een kwestie van tijd is. Het is niet bekend voor hoeveel jaar Flekken gaat tekenen in Londen.

De in Kerkrade geboren Nederlander speelde alleen in de jeugd voor Roda JC. Daarna trok hij via Alemannia Aachen, SpVgg Greuther Fürth en MSV Duisburg naar Freiburg. Die club betaalde in de zomer van 2018 twee miljoen euro voor Flekken en maakt dus een behoorlijke winst. Flekken miste dit seizoen nog geen minuut voor Freiburg in de Bundesliga. Hij hield daarnaast liefst dertien keer de nul voor zijn werkgever.

Flekken lijkt komend weekend dus zijn laatste wedstrijd te gaan keepen van Freiburg, dat nog uit speelt tegen Eintracht Frankfurt. De viervoudig international van Oranje is met zijn club nog in de race voor een ticket voor de Champions League. Zijn nieuwe werkgever Brentford kent een goed seizoen in de Premier League en staat op de negende plaats. Aanstaande zondag eindigt hun seizoen thuis tegen Manchester City.