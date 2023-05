Xavi Hernández: 'Hij is zonder enige twijfel de beste middenvelder in de geschiedenis van Barça'

Sergio Busquets kondigde deze week aan dat hij na het seizoen afscheid neemt van ‘zijn’ FC Barcelona. De 34-jarige middenvelder speelde liefst vijftien seizoenen voor de Catalanen, maar daar zal na de laatste wedstrijd van dit seizoen een einde aan komen. Trainer Xavi Hernández, die in zijn spelersloopbaan veel samenspeelde met Busquets, is lovend over de Spanjaard.

“Zijn vertrek doet ons pijn als team, maar hij heeft gelijk met zijn beslissing. Hij is de meest intelligente speler die ik ooit heb gezien”, begint Xavi bij Mundo Deportivo. “Hij is in alles een tien geweest, in zijn gedrag, toewijding, houding en voetbal. Hij is zonder twijfel de beste middenvelder in de geschiedenis van Barça”, gaat de oefenmeester verder met zijn lofzang.

Even later doet Xavi er zelfs nog een schepje bovenop. “Hij is de beste middenvelder die we in mijn ogen ooit hebben gezien. Dat hij nooit tot de genomineerden voor de Ballon d’Or behoorde, is oneerlijk. Voetbal kent veel onrechtvaardigheden, en dit is er een van”, aldus Xavi.

Kampioenschap aanstaande

Barcelona zich kan morgen (zondag) op bezoek bij rivaal Espanyol verzekeren van de Spaanse landstitel. De Catalanen hebben een straatlengte voorsprong op nummer twee Atletico Madrid en kunnen eigenlijk al niet meer om de titel heen. Xavi draagt de titel min of meer op aan de afscheidnemende Busquets. “Voor hem is het erg belangrijk om een landstitel te winnen en zich belangrijk en gewaardeerd te voelen.”