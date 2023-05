'Xavi Simons heeft PSV laten weten waar zijn toekomst ligt'

PSV heeft nog altijd goede hoop dat het ook volgend seizoen kan beschikken over sterspeler Xavi Simons (20). De club zou zijn contract, dat loopt tot medio 2027, het liefst verlengen. Daarbij is het ook van belang dat de veelbesproken Paris Saint-Germain-clausule van tafel verdwijnt. Simons zou intern hebben uitgesproken hoe hij zijn toekomst ziet.

Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink althans in het Eindhovens Dagblad. Toen Simons afgelopen zomer tekende in Eindhoven, liet hij een clausule in zijn contract opnemen waardoor zijn vorige club hem voor een bedrag van 12 miljoen euro kan terughalen naar Parijs. Áls PSG dat bedrag op tafel zou willen leggen, dan zou Simons een overgang echter met een 'nee' nog kunnen blokkeren.

Intern zou Simons de beleidsbepalers in Eindhoven al hebben laten weten waar hij zichzelf in de toekomst ziet spelen. "Hij heeft binnen PSV eerder al laten vallen zijn verdere toekomst in Spanje of Engeland te zien. Een terugkeer naar PSG ligt niet voor de hand", schrijft Elfrink dan ook. Als (top)clubs uit La Liga of de Premier League zich deze zomer voor Simons melden in het Philips Stadion, dan kan PSV vragen wat het wil, of botweg weigeren te onderhandelen.

De club is namelijk vast van plan om volgend seizoen mét Simons de Champions League in te gaan. De eerste horde daarvoor kan komend weekend genomen worden. Wint PSV thuis van sc Heerenveen, dan is de tweede plaats en een felbegeerde plek in de derde voorronde van het miljardenbal een feit. PSV hoopt bovendien dat Simons niet zonder minstens één landstitel te hebben gewonnen wil vertrekken uit Eindhoven, weet Elfrink. "Bevestigt hij de groeiversnelling van afgelopen seizoen, dan is hij vermoedelijk na het EK van 2024 weer contractspeler in het buitenland", besluit de clubwatcher.