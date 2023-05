Xavi Simons is 'des duivels' en komt met reactie op vertrek Van Nistelrooij

Xavi Simons heeft gereageerd op het vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV. De twintigjarige smaakmaker was naar verluidt een van de zes spelers die met de directie in gesprek ging over het functioneren van Van Nistelrooij, maar maakt via Twitter duidelijk de vertrokken oefenmeester dankbaar te zijn.

"Dankjewel dat je mij een betere speler hebt gemaakt en mij hebt geholpen mijn droom te verwezenlijken om in het nationale elftal te spelen", schrijft Simons op Twitter. "Ik ben daar eeuwig dankbaar voor. Veel succes in de toekomst, meneer."

Artikel gaat verder onder video

Clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International stelt via Twitter dat Simons 'des duivels' was doordat zijn naam werd genoemd door De Telegraaf. "Simons stond dan ook direct voor de neus van de trainer om duidelijkheid te geven. Hij is Van Nistelrooij dankbaar."

Niet bij het zestal

Volgens De Telegraaf was Simons een van de spelers die sprak over het functioneren van de trainer, maar dat wordt ontkend door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Dit is geen 'Judas-bericht', integendeel", zegt hij over de tweet van Simons. "Simons hoorde niet bij de klagende spelers. Dat zijn alleen wilde aannames, nadat zijn naam ergens opdook. Het is een oprechte steunbetuiging aan Van Nistelrooij."

Xavi Simons was des duivels dat zijn naam in een krant genoemd werd in relatie tot de onvrede over Van Nistelrooij. Simons stond dan ook direct voor de neus van de trainer om duidelijkheid te geven. Hij is Van Nistelrooij dankbaar 👇 https://t.co/xlT7jymrA1 — Marco Timmer (@marcotimmer) May 24, 2023