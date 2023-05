Johan Derksen beticht Xavi Simons van acteerwerk: 'Hij denkt overal over na'

Johan Derksen en René van der Gijp hebben zich enorm geërgerd aan het gedrag van Xavi Simons tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De twintigjarige middenvelder wist ook nadat hij was gewisseld de aandacht op zich te vestigen.

Op meerdere momenten in de finale leek het alsof Simons in huilen kon uitbarsten. Na zijn wissel had de Oranje-international de camera's op zich gericht omdat hij niet naar de penaltyserie durfde te kijken. "Wat was er gebeurd als hij de beker had verloren?", vraagt Van der Gijp zich af aan tafel bij Vandaag Inside. "Dan was hij waarschijnlijk gek geworden", vult Derksen hem aan. “Dan was hij gaan huilen. Hij had nu nog zitten huilen, denk ik", lacht Van der Gijp.

Derksen roemt de kwaliteiten van Simons en geniet van wat hij voetballend brengt, maar vindt het gedrag van de spelmaker van PSV niet te harden. "Bij de penalty's kijkt hij niet. Hij weet: dat is een een tv-moment. Vervolgens schieten ze de penalty's erin en gaat hij op de knieën om onze liever heer te bedanken. Dan denkt hij: dat is weer een tv-moment. Hij denkt overal over na", gaat Derksen verder.

Van der Gijp vindt Simons een 'enorme dramaqueen'. "Zijn gezicht staat de hele tijd op huilen. Hij kreeg een tikkie op zijn enkel (van Owen Wijndal, red.) en toen lag hij volgens mij ook te huilen. Ik zag in elk geval zijn borst heen en weer gaan", aldus de analist. Derksen: "Voetballers verdienen een fortuin, maar zijn ook de boegbeelden van het Nederlandse topvoetbal waardoor ze een voorbeeld zijn voor duizenden jeugdspelers. Als ik dit gedrag dan zie…"

