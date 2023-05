Xavi Simons onderhandelt met PSV over clausule die hem veel geld kan opleveren

PSV wil het contract van Xavi Simons opwaarderen en verlengen. Momenteel loopt zijn verbintenis door tot medio 2027, maar PSV zou daar graag een jaar aan toevoegen, plus een optie voor een extra seizoen. Over de precieze invulling van het contract wordt onderhandeld, weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate.

De club wil graag de zogenaamde Paris Saint-Germain-clausule uit zijn contract verwijderen, maar daar zou dan een andere clausule voor in de plaats kunnen komen. Simons, vertegenwoordigd door zijn nieuwe zaakwaarnemer Darren Dein, werkt met PSV aan een deal die hem in de toekomst veel geld kan opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Er wordt immers gesproken over een clausule die bepaalt dat Simons een percentage van zijn eigen transfersom zal opstrijken als hij in de toekomst vertrekt. Op dit moment wijst alles erop dat Simons bij PSV zal blijven, zeker als de club tweede wordt in de Eredivisie, en wordt er dus gesproken over een geheel nieuw contract waarin PSG geen rol meer speelt.

Toen Simons afgelopen zomer tekende in Eindhoven, liet hij een clausule in zijn contract opnemen waardoor zijn vorige club hem voor een bedrag van 12 miljoen euro kan terughalen naar Parijs. Áls PSG dat bedrag op tafel zou willen leggen, dan zou Simons een overgang echter met een 'nee' nog kunnen blokkeren.

Waarom liep PSV dit seizoen de landstitel mis? Het wordt besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast.