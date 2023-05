Yolanthe Cabau geeft update over relatie met Wesley Sneijder

Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder gaan nog altijd goed met elkaar om. Het stel ging in 2019 uit elkaar nadat Sneijder was vreemdgegaan, maar tegenover hun zoontje Xess Xava heeft Cabau nooit een slecht woord gesproken over zijn vader.

"En dat zal ook niet gebeuren", schrijft Cabau in haar column voor Kek Mama. "Zijn vader is lief, leuk en een van de beste voetballers ooit. Wes is Xess' grote held – en dat gevoel gun ik ze allebei." Toen Cabau en Sneijder uit elkaar gingen, was Xess drie jaar oud. Hij kreeg dan ook weinig mee van de scheiding. "Daarbij was Wesley in die tijd weinig thuis, waardoor de verandering niet zo groot was. Er is genoeg gebeurd tussen ons, maar daarmee heeft Xess niets te maken."

Artikel gaat verder onder video

In december vierden Cabau en Sneijder zelfs kerst samen. "Het was een geweldig moment voor Xess: hij zat bij de kerstboom met cadeaus én papa en mama. Fantastisch dat wij dit samen kunnen." Dat soort momenten deelt Cabau echter liever niet op sciela media. "Nooit, dat lokt alleen maar gedoe uit." Sneijder sprak in het verleden meermaals de hoop uit dat hij en Cabau nog bij elkaar kunnen komen.