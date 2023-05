Zaakwaarnemer Weghorst spreekt Engelse berichten tegen: 'Kun je nog geen conclusies uit halen'

Als we zaakwaarnemer Simon Cziommer moeten geloven, heeft Manchester United nog geen beslissing genomen over de toekomst van Wout Weghorst. Verschillende Engelse media berichtten in de afgelopen dagen dat de Engelse topclub na dit seizoen afscheid neemt van de Nederlander, maar volgens Cziommer laat het definitieve besluit nog op zich wachten.

Manchester United baarde begin dit jaar opzien door Weghorst terug naar Engeland te halen. De Oranje-international maakte een jaar eerder de overstap van VFL Wolfsburg naar Burnley, maar kon niet voorkomen dat Burnley degradeerde naar het tweede niveau. Weghorst was niet van plan zijn wedstrijden op dat niveau te gaan spelen en vertrok op huurbasis naar Besiktas. Na amper een half jaar keerde hij alweer terug naar Engeland. Manchester United was na het vertrek van Cristiano Ronaldo op zoek naar een spits en Erik ten Hag had zijn oog laten vallen op Weghorst.

De grootmacht uit Manchester nam Weghorst op huurbasis over van Burnley. De verwachting was dat de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ op Old Trafford genoegen moest gaan nemen met een rol op het tweede plan, maar daar was in eerste instantie niets van waar. Weghorst was een lange tijd niet uit de basiself van Ten Hag weg te denken. De spits is zijn basisplek inmiddels kwijtgeraakt, waardoor in Engeland de geruchten over een vertrek na dit seizoen flink toenemen. Maar dat Manchester United al een beslissing zou hebben genomen, noemt zijn zaakwaarnemer ‘voorbarig’.

“Ik voer heel goede en prettige gesprekken met de technisch directeur en met Ten Hag, maar daar kun je nog geen conclusies uit halen”, vertelt Cziommer aan het Algemeen Dagblad. “We moeten nog afwachten wat de intenties van de club zijn en wat er allemaal mogelijk is als het straks eventueel tot een overname van de club komt. Daar is nog geen duidelijkheid over. Daarnaast moeten we ook rustig bekijken wat het beste is voor Wout en voor de club. Maar dat komt nog”, aldus de zaakwaarnemer. Manchester United heeft in januari geen optie tot koop bedongen. De centrumspits droeg tot op heden 26 keer het shirt van The Red Devils. Hij was tweemaal trefzeker en verzorgde drie assists.