Nadat Jamal Musiala Bayern München zaterdag een late 1-2 zege op 1. FC Köln bezorgde, was het voor de recordkampioen wachten op het laatste fluitsignaal bij Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz. Dortmund kwam uiteindelijk niet verder dan 2-2, waardoor Bayern landskampioen van Duitsland is. De selectie Thomas Tuchel wachtte het einde bij Dortmund in spanning af. Toen het laatste fluitsignaal in Dortmund klonk, was het feest bij Bayern.

🏆 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗠𝗨̈𝗡𝗖𝗛𝗘𝗡 𝗢𝗣𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪 𝗞𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗘𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗨𝗜𝗧𝗦𝗟𝗔𝗡𝗗!



Bayern is voor de 11e keer op rij de beste van de Bundesliga nadat Dortmund punten laat liggen tegen Mainz!



📺 https://t.co/AM4wPaLXpT#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9tcHhQCBy2 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 27, 2023