Ziyech beleeft opnieuw een teleurstellende avond, maar daar brengt Ten Hag verandering in

Manchester United boekte donderdagavond een 4-1 overwinning op Chelsea en verzekerde zich daarmee van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Manchester United-doelman David de Gea hoopte zijn doel schoon te houden, maar had in de slotfase geen antwoord op een inzet van João Félix. De assist kwam op naam van Hakim Ziyech. De oud-speler van Ajax had lang weinig reden tot lachen, maar daar kwam verandering in toen Erik ten Hag toenadering zocht.

Ziyech beleeft niet zijn eerste teleurstellende seizoen in Engeland. De linkspoot maakte in de zomer van 2020 met hoge verwachtingen de overstap van Ajax naar Chelsea. Hij kon in eerste instantie onder Frank Lampard rekenen op veel speeltijd, maar na het snelle ontslag van Lampard moest Ziyech het meer en meer doen met invalbeurten. Daar is in de afgelopen twee seizoenen geen verandering in gekomen. Niet voor niks werd Ziyech afgelopen zomer én in januari dit jaar in verband gebracht met een vertrek uit Londen. Ajax zag een terugkeer van de international van Marokko naar verluidt wel zitten, maar de Amsterdammers hadden enkel interesse in huur. Dat zagen Chelsea én Ziyech niet zitten.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Ziyech tijdens het afgelopen WK in Qatar een goede indruk maakte en zich met Marokko op een haar na plaatste voor de finale, bleef een transfer in januari uit. Ziyech stond op de slotdag van de winterse transferperiode op het punt Chelsea te verruilen voor Paris Saint-Germain, maar een administratieve blunder gooide roet in het eten. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax bleef bij Chelsea, maar komt er niet tot nauwelijks aan spelen toe. Op bezoek bij Manchester United moest hij het opnieuw doen met een korte invalbeurt. Daarin slaagde Ziyech er dus wel in een assist te verzorgen, pas zijn derde van dit seizoen. Chelsea ging desondanks met pijnlijke cijfers onderuit.

Voor Chelsea en Ziyech wederom een avond om snel te vergeten, al slaagde Manchester United-trainer Ten Hag er nog wel in een glimlach te veroveren op het gezicht van de linkspoot. Ten Hag zocht Ziyech, beiden kennen elkaar uiteraard van hun tijd bij Ajax, na het laatste fluitsignaal even op en op beelden is te zien dat ze kort een praatje met elkaar hielden. De oefenmeester lijkt vooralsnog geen plannen te hebben om Ziyech uit zijn lijden te verlossen bij Chelsea. Maar wat zou het toch mooi zijn als we vanaf volgend seizoen ouderwets kunnen genieten van de creatieveling.