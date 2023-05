'Zlatan (41) stelt pensioen uit en staat voor verrassende overstap binnen de Serie A'

De loopbaan van Zlatan Ibrahimovic (41) komt komende zomer mogelijk toch niet ten einde. Daarvoor werd gevreesd nu de 41-jarige Zweed opnieuw geblesseerd is en zijn club AC Milan niet van plan lijkt om hem langer binnenboord te houden. Volgens verschillende media is de routinier echter dichtbij een verrassende overstap binnen de Serie A.

Foot Mercato-journalist Santi Aouna meldt namelijk dat Zlatan inmiddels een mondelinge overeenkomst zou hebben bereikt met het bescheiden AC Monza. Geheel verrassend is dat echter niet; de club is eigendom van voormalig Italiaans premier én AC Milan-voorzitter Silvio Berlusconi. Daarnaast heeft ook Adriano Galliani, jarenlang vice-president van Milan en net als Berlsconi bevriend met Zlatan, een rol achter de schermen bij de huidige nummer tien van de Italiaanse ranglijst.

Artikel gaat verder onder video

Mocht het inderdaad zover komen dat Ibrahimovic zijn pensioen uitstelt om in Monza aan de slag te gaan, dan komt het totale aantal werkgevers in zijn lange loopbaan op elf. De Zweed brak kort na de eeuwwisseling door in zijn vaderland bij Malmö FF, waarna Ajax hem in 2001 naar Nederland haalde. In 2004 verkochten de Amsterdammers hem aan Juventus, waarna Zlatan aan een indrukwekkend rijtje clubs verder bouwde met dienstverbanden bij onder meer Inter, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United.

In januari 2020 keerde hij terug bij AC Milan en was hij vorig seizoen van grote waarde bij het behalen van het eerste landskampioenschap sinds 2011. Dit seizoen is zijn inbreng echter beperkt vanwege een knie-operatie die hem maanden aan de kant hield. Vooralsnog kwam hij in vier Serie A-duels binnen de lijnen. In maart kroonde hij zich in het verloren duel met Udinese tot de oudste doelpuntenmaker aller tijden op het hoogste niveau in Italië.