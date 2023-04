Imposante loopbaan Zlatan Ibrahimovic dreigt triest einde te krijgen

Zlatan Ibrahimovic (41) heeft op de training van zijn club AC Milan een kuitblessure opgelopen die de Zweed naar verwachting een maand hersteltijd gaat kosten. Daardoor zou het seizoen van de routinier zomaar voorbij kunnen zijn en is nog maar de vraag of hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer inmiddels gespeeld heeft.

Het contract van de Zweedse superster loopt na dit seizoen af. De huidige jaargang stond vooral in het teken van revalideren; na een knie-operatie duurde het tot februari totdat hij zijn eerste minuten van het seizoen kon maken voor de Rossoneri. In het verloren uitduel met Udinese op 18 maart scoorde hij vanaf de penaltystip zijn enige doelpunt van het seizoen. Die wedstrijd was meteen ook de laatste waarin hij voorlopig in actie kon komen.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de loopbaan van Zlatan hiermee definitief ten einde komen, dan kan hij terugkijken op een schitterende periode als voetballer. In 2001 vestigde hij zijn naam voor het eerst in het shirt van Ajax, dat hem als jongeling oppikte bij het Zweedse Malmö en hem zijn eerste Europese podium bood. Recent blikte Zlatan nog uiterst positief terug op zijn tijd in Amsterdam in de documentaire Ajax 2002/2003: Rock-'n-roll in Europa. Daarin werd stilgestaan bij de successen in de Champions League van het jonge elftal van toenmalig trainer Ronald Koeman.

Het bleek het startschot voor een lange en succesvolle loopbaan, die hem na zijn Amsterdamse periode naar Italië leidde waar hij uitkwam voor Juventus, AC Milan (twee keer) en Inter. Tussendoor speelde hij ook een seizoen in Spanje bij FC Barcelona. Daarna dook Zlatan op in Frankrijk, waar hij jarenlang de kleuren van Paris Saint-Germain verdedigde. Met een periode in de Amerikaanse MLS leek een einde te komen aan zijn tijd in de Europese top, maar via Manchester United en een terugkeer bij Milan verbaasde Zlatan vriend en vijand door tot op na zijn veertigste mee te blijven doen in een absolute topcompetitie.