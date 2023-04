Ibrahimovic: 'Als ik terug in de tijd kan gaan, zou ik hem in het bijzonder bedanken bij Ajax'

Zlatan Ibrahimovic heeft positieve herinneringen aan het seizoen 2002/03 met Ajax. In dat seizoen reikte Ajax tot de kwartfinale van de Champions League, waarin de uiteindelijke toernooiwinnaar AC Milan te sterk bleek.

"We waren een jong team dat zich aan het voorbereiden was op de grote wereld, laten we het zo zeggen", vertelt Ibrahimovic in de documentaire Ajax 2002/2003: Rock-'n-roll in Europa. "We waren blij, wild en gek. Maar dat moet als je jong bent. Het was rock-'n-roll. We speelden aantrekkelijk voetbal in de Ajax-stijl. Maxwell op links en Trabelsi op rechts. Als zij vleugels kregen, kreeg het hele team vleugels. Ze renden het hele veld over."

Het geheim van het team was onder meer de goede band tussen de spelers. "Als het team succesvol is, betekent dit dat we goed met elkaar overweg kunnen. Als dat zo is, dan word je succesvol", stelt Ibrahimovic. "Individueel kan een speler goed zijn, maar dat betekent niet dat het collectief ook goed is. Maar wanneer het collectief goed is, wordt een individuele speler ook goed."

"Zonder deze club was ik niet de speler geweest die ik nu ben", erkent de Zweedse veteraan. "Als ik terug in de tijd kon gaan zou ik iedereen willen bedanken die in mij heeft geloofd. Ik zou in het bijzonder Leo Beenhakker bedanken, want hij was degene die iets in mij zag. En ik denk niet dat ik hem heb teleurgesteld, want ik ben geworden wat hij in mij zag. Dat is fantastisch."