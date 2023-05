Zwak PSV snijdt zichzelf ondanks knappe comeback in de vingers

PSV heeft zich zondagmiddag in een knotsgek duel tegen SC Heerenveen niet weten te verzekeren van de tweede plek in de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden dramatisch en keken tegen een 1-3 achterstand aan, maar kwamen in de slotfase nog knap terug tot 3-3. Het verschil met concurrent Ajax bedraagt met nog een wedstrijd te gaan drie punten.

Hoewel er steeds meer teams uitgespeeld waren aan het einde van het seizoen, stond er bij het duel tussen PSV en SC Heerenveen het nodige op het spel. PSV kon plek twee veiligstellen, terwijl de bezoekers uit Friesland de punten hard nodig hadden om te kunnen deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het seizoen zou PSV hebben gehoopt om mee te kunnen strijden om de landstitel, en die kansen waren er door het moeizame seizoen van Ajax ook zeker. Uiteindelijk trok Feyenoord aan het langste eind, waardoor PSV zich moest focussen op een nieuw doel: het veiligstellen van plek twee in de Eredivisie.

De Eindhovenaren begonnen met aanvallende intenties aan het duel tegen de Friezen, die het vooral in het eerste gedeelte van het eerste bedrijf lastig hadden. PSV werd voornamelijk gevaarlijk uit standaardsituaties, waaruit het ook tot scoren kwam. Het was middenvelder Ibrahim Sangaré die uit een hoekschop trefzeker was, waarna PSV wilde doordrukken.

De ploeg van Ruud van Nistelrooij vergat echter de tweede treffer te maken, waardoor Heerenveen in leven bleef. De Friezen hadden niet heel veel in te brengen, totdat André Ramalho enorm de fout in ging. Milan van Ewijk profiteerde optimaal en zette zijn Heerenveen naast PSV. Dat was voorde Friezen ook het moment om verder uit te schulp te krijgen, wat ze uiteindelijk zelfs de voorsprong opleverden. Het was Antoine Colassin die fraai binnenschoot op aangeven van Van Ewijk.

Van Ewijk - die voor de defensie van PSV bij vlagen een plaaggeest was in het Philips Stadion - was zeer bepalend voor de Friezen. Dat is pikant, want de rechtervleugelverdediger werd de afgelopen maanden veelvuldig gelinkt aan een overstap naar PSV, waar hij mogelijk Phillip Mwene en Jordan Teze zou kunnen opvolgen. Hij heeft zijn vistekaartje in ieder geval afegegven in het Philips Stadion.

De twee treffers van Heerenveen zorgden er voor dat PSV het volledig kwijt was en diezelfde lijn werd ook na de rust doorgezet. De organisatie stond niet, er werd weinig gecreëerd en veel te veel ruimte weggegeven aan de Friezen, die daar wel mee op wisten te gaan. Opnieuw was het de Belgische Colassin die PSV-doelman Benitez wist te verslaan: 1-3.

Het zorgde voor en massaal fluitconcert in het Philips Stadion, want de supporters waren allesbehalve te spreken over het povere optreden van de Eindhovenaren. In het resterende gedeelte van de wedstrijd was PSV niet in staat om Heerenveen nog pijn te doen. Toch ging het nog spoken in Eindhoven, want Luuk de Jong maakte er tien minuten voor tijd met zijn hoofd 2-3 van. Daardoor veerde het Philips Stadion weer op en ging het publiek nog massaal een keer achter de ploeg staan.

Heerenveen was van het padje, want vijf minuten na de aansluitingstreffer werd het al gelijk in Eindhoven, Jefrrey Bruma ging de fout in en haalde Simons neer, waarna de aanvaller van PSV zelf vanaf elf meter de 3-3 op het scorebord zette. Meer dan dat zat er - ondanks dat PSV alles op alles zette - niet in, waardoor het gat met Ajax nu drie punten bedraagt. Plek twee is nog niet veiliggesteld voor PSV, maar aan een punt bij AZ hebben de Eindhovenaren volgende week genoeg.

Opstellingen en beoordelingen*



PSV: Walter Benitez 6, Phillip Mwene 5,5, André Ramalho 4,5, Jarrad Branthwaite 5,5, Patrick van Aanholt 5; Joey Veerman 6, Guus Til 5, Ibrahim Sangaré 6,5; Anwar El Ghazi 5,5, Luuk de Jong 6, Xavi Simons 6,5.

SC Heerenveen: Xavier Mous 6, Milan van Ewijk 7,5, Jeffrey Bruma 5, Syb van Ottele 6, Mats Kohlert 6; Anas Tahiri 6, Simon Olsson 5,5, Thom Haye 6; Osame Sahraoui 6,5, Sydney van Hooijdonk 6, Antoine Colassin 7,5

Man of the match: Antoine Colassin