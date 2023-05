Zware straf voor FC Groningen? 'Reglementaire nederlaag en 10 punten aftrek'

Voor veel voetbalfans is de maat met FC Groningen meer dan vol na het gestaakte duel met Ajax. Voor de derde (!) keer dit seizoen ging het compleet mis in het hoge noorden. Net als tegen NEC en SC Cambuur werd het duel gestaakt, maar anders dan de voorgaande keren leek het nu om een geplande actie te gaan en wederom werd het treffen met Ajax niet meer afgemaakt. Net als tegen NEC moet dat later worden ingehaald. Op social media worden om harde maatregelen gevraagd: mogelijk zelfs met puntenaftrek in het nieuwe seizoen komend voetbaljaar.

In Frankrijk heeft Lyon vorig seizoen na meerdere incidenten met supporters ook puntenaftrek gekregen. Lijkt me in het geval van Groningen niet eens een hele verkeerde suggestie — Gamaal (@gamaalabdi) May 14, 2023

Ze moeten FC Groningen gewoon 10 punten in mindering geven voor aankomend seizoen! #groaja — Ajax Monteur (@Ajaxmonteur) May 14, 2023

Denk dat niemand zit te wachten op reacties. Geef Ajax gewoon 3 punten. Wij zijn toch al gedegradeerd. #fcgroningen #groaja — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) May 14, 2023

'Groningen met flinke puntenaftrek in de KKD laten beginnen' is een veelgehoorde reactie. — chris tempelman (@mactempel) May 14, 2023

Blijkbaar zijn de huidige maatregelen nog niet genoeg. Wellicht zijn er hardere maatregelen nodig? Puntenaftrek? Ik weet dat je daarmee de echte fans en de club dupeert maar toch…. https://t.co/nh0S1kbiKd — Erik Brunink (@erikbrunink) May 14, 2023

Reglementaire nederlaag van 0-3, volgend seizoen beginnen met 21 puntenaftrek en minimaal 10 thuiswedstrijden zonder publiek. Dan moeten de goeden maar lijden onder de kwaden maar zonder kneiterharde maatregelen blijf je bezig. — BradleyFisher (@Brdly_Fshr) May 14, 2023

Hoe zou Oliver Antman dit uitleggen in Finland? Stond vandaag in de basis bij FC Groningen tegen Ajax. Hij kwam tot geen enkel balcontact tot de definitieve staking #groaja — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) May 14, 2023

Klaar en klaar mee. pic.twitter.com/QeIAXlUhJt — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) May 14, 2023