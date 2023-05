Zwoegend PSV zet nieuwe stap naar Champions League en stelt titelfeest van Feyenoord uit

PSV heeft zaterdagavond met minimale cijfers gewonnen van Sparta Rotterdam. Door een doelpunt van invaller Anwar El Ghazi werd het 0-1 op Het Kasteel. Daardoor wordt Feyenoord zondag in ieder geval nog geen kampioen van Nederland. Dat gebeurt op z'n vroegst volgende week zondag. Voor PSV is de overwinning erg belangrijk in de strijd om de tweede plek.

PSV miste een belangrijke kracht op het middenveld: Ibrahim Sangaré. Zijn vervanger was Érick Gutiérrez. PSV begon voortvarend aan de wedstrijd: topscorer Xavi Simons had de bal voor het inschieten, maar schoot net naast. Even later was er een kans, ditmaal voor André Ramalho. De Braziliaan kopte na een goede voorzet van Joey Veerman rakelings naast.

Na ongeveer twintig minuten kwam de klad erin bij PSV. Dit bood weer kansen voor Sparta. Na een goed opgezette aanval kreeg Tobias Lauritsen de bal bij Younes Namli, die net naast schoot. Minuten later wist dit duo elkaar opnieuw te bereiken. Ditmaal gaf Namli de voorzet aan Lauritsen, maar kwam die laatste een teenlengte tekort. Op een kort offensief vlak voor rust na, wist PSV nauwelijks potten te breken in de eerste helft.

Na een tegenvallende eerste helft werd er in de rust direct ingegrepen bij PSV: Phillipp Mwene en Anwar El Ghazi vervingen Jordan Teze en Johan Bakayoko. Een direct effect leverde dat niet op, op een schotje van El Ghazi en een kans voor Guus Til na. Opnieuw werd er na een uur ingegrepen: Fábio Silva verving de tegenvallende Luuk de Jong. Na kansen voor Fábio Silva en Gutiérrez was het een kwartier voor tijd eindelijk raak dankzij de invallers. Het schot van Fábio Silva werd nog gered door de keeper, waarna Anwar El Ghazi binnen kon tikken.

Xavi Simons had in de blessuretijd nog voor de 0-2 kunnen zorgen, maar hij had niet zijn dag en kwam niet voorbij de uitstekend keepende Nick Olij. Zo bleef het bij 0-1, waardoor PSV uitloopt op nummer drie Ajax en waarmee het kampioenschap van Feyenoord nog even wordt uitgesteld.

Man of the match: Anwar El Ghazi