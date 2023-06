41-jarige Ibrahimović wil niks weten van afscheid en vergelijkt zichzelf met Superman

Zlatan Ibrahimović denkt nog altijd niet na over een afscheid als profvoetballer. De inmiddels 41-jarige spits heeft een aflopend contract bij AC Milan, maar is nog niet van plan om te stoppen. Ondanks veel blessureleed in het afgelopen seizoen, heeft de Zweed nog niet het gevoel dat hij zijn schoenen aan de wilgen moet hangen.

“Ik ben niet iemand die snel opgeeft en voetballen doe ik het liefst. Ik heb geen rust meer als ik dat niet meer kan doen”, begint Ibrahimović in een interview met La Gazzetta dello Sport. Dit seizoen kwam de Zweed maar amper in actie. “Ik denk dat ik nog altijd iets kan geven. Ik denk nog niet na om te stoppen, maar ik moet de balans zien te vinden. Het is net als in het dagelijkse leven. Als er geen sereniteit en stabiliteit is, ben je een bom. En bommen kunnen ontploffen”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller geeft aan dat hij op de goede weg terug is. “Het gaat goed, ik werk er hard aan. Niet alleen dit jaar maar ook vorig jaar. Toen ik werd uitgeschakeld, had het team me nodig”, vertelt Ibrahimović, die er alle vertrouwen in heeft dat hij nog terug gaat keren in de voetballerij. “Mentaal ben ik erg sterk, elke keer als ik terugkom, voel ik me als Superman. Ik moet alleen balans zien te vinden”, omschrijft hij.

Het is nog maar de vraag of Milan ook trek heeft in een langer verblijf van de Zweed. Heeft de club dat niet, is er nog altijd een andere optie voor hem. Naar verluidt wil het AC Monza van Silvio Berlusconi en Adriano Galliani de spits graag inlijven. “Galliani belt me al drie jaar lang elke dag om te vertellen hoe mooi Monza is en dat er een contract voor me klaarligt. Maar ik ben speler van Milan en daar ben ik trots op”, aldus Ibrahimović.