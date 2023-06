Kjetil Knutsen heeft 'nogal bijzonder' contract: 'Dat is bij Ajax uit den boze'

Mike Verweij vermoedt dat Ajax flink in de buidel moet tasten om Kjetil Knutsen aan te trekken als nieuwe hoofdtrainer. De 54-jarige Noor zou bij Bodø/Glimt beschikken over een 'nogal bijzonder contract' waardoor hij een Premier League-salaris verdient. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat Knutsen een van de kandidaten is om het takenpakket van John Heitinga over te nemen.

Sven Mislintat, de directeur voetbalzaken van Ajax, gaf deze week toe dat hij reeds heeft gesproken met het management van Knutsen. "Het schijnt dat Bodø/Glimt al op zoek is naar een nieuwe trainer. Volgens collega’s in Scandinavië heeft Knutsen een nogal bijzonder contract bij Bodø/Glimt. Hij zou 15 à 20 procent meedelen bij transfers. Dat is bij Ajax uit den boze. Dat gaat niet gebeuren", aldus Verweij.

Het financiële aspect kan volgens Verweij weleens een uitdaging zijn voor Ajax bij het aantrekken van Knutsen. "Door die constructie schijnt Knutsen bij Bodø/Glimt een Premier League-salaris te verdienen. Ajax zal flink voor hem in de buidel moeten tasten", voorspelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax maakte deze week bekend niet door te gaan met Heitinga als hoofdtrainer. De Amsterdammers willen dat er komend seizoen een meer ervaren coach voor de groep staat. Naast Knutsen worden ook onder meer Peter Bosz en Kasper Hjulmand gelinkt aan de vacante positie in de Johan Cruijff ArenA.