Aanstelling Steijn is 'als een bom ingeslagen' bij de achterban van Ajax

De komst van Maurice Steijn naar Ajax ‘is als een bom ingeslagen bij de achterban van de Amsterdamse club’, zo schrijft het AD. Er zijn veel twijfels over de verrassende keuze van de Amsterdammers. FCUpdate.nl maakt een rondje langs de ochtendkranten over de aanstaande trainersaanstelling van Ajax.

Het Algemeen Dagblad weet dat Steijn niet bepaald bekend staat als aanvallende trainer, die ook nog eens weinig ruimte geeft aan de talenten, wie de cijfers volgt van Sparta dit seizoen. “Het lijken uiteindelijk vooral Steijns resultaten en managementkwaliteiten die Mislintat hebben overtuigd dat dit de man is om het afgegleden Ajax weer naar nationale hegemonie en Europese stunts te stuwen. Als dat al lukt, zal dat dan gebeuren met Steijns gebruikelijke, behoudende tactiek en zonder al te veel tieners in de ploeg? Niet als het aan de Duitse directeur ligt”, schrijft de ochtendkrant. “In Mislintats ideale plaatje moet Maduro het gebrek aan lef en kennis compenseren dat aan de beoogde hoofdtrainer kleeft.”

De Telegraaf kijkt naar de plussen (bovenmatig, carrièrepad, motivator, assistent) en minnen van Steijn (dominant, Ajax-dna, internationaal, eigen carrière) van de aanstelling, om tot een eindconclusie te komen. “Mislintat neemt een gok met Steijn, die heel snel moet bewijzen wél een Ajax-coach te zijn. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, want dat lukte Ten Hag ook na een eerste half jaar waarin het bijna fout ging. Alleen had die het voordeel dat hij een twee-eenheid vormde met Marc Overmars. En Steijn moet het met de rugdekking doen van Mislintat, die ook nog moet laten blijken bij Ajax op de juiste plek te zijn. Voorlopig toont de Duitser met het contracteren van Steijn wel Amsterdamse bluf."

Het NRC weet dat Steijn in beeld gekomen is door zijn prestaties. “De zesde plaats met Sparta was de beste klassering voor de club sinds 1996. Bovendien beter dan op basis van de begroting (dertien miljoen euro, negende in de Eredivisie) mag worden verwacht. Eerder werd Steijn met VVV-Venlo kampioen in de Eerste Divisie en dwong hij promotie af naar de Eredivisie, waar hij de club ook in wist te houden.” Wel ligt de druk er meteen vol op, gezien alle commotie. “Steijn zal kampioen moeten worden. Daar komt bij dat het publiek in de Johan Cruijff Arena aanvallend, aantrekkelijk voetbal eist. Steijn had, onder meer bij NAC, juist de reputatie een behoudende coach te zijn.”