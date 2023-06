Aanvoerder Hellas Verona imiteert Luis Suarez en mag inrukken na merkwaardige handsbal op doellijn

Tijdens de beslissingswedstrijd om handhaving in de Serie A troffen Spezia en Hellas Verona elkaar zondagavond. Cyril Ngonge, oud-speler van onder meer PSV en FC Groningen, had de bezoekers met twee doelpunten aan een riante 1-3 voorsprong had geholpen, maar het werd toch nog even spannend. Dat kwam met name door deze zeer merkwaardige handsbal van Hellas Verona-aanvoerder Davide Faraoni, waarna de gedachtes achteraf eventueel naar Luis Suarez uitgingen.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖 WAT EEN MOMENT 😱😳

Aanvoerder Faraoni besluit de bal met zijn hand uit het doel te slaan om een doelpunt te voorkomen 😬



Wat volgt is een direct rode kaart, een penalty voor Spezia, maar 𝙜𝙚𝙚𝙣 doelpunt 😮🟥#ZiggoSport #SerieA #SpeziaVerona pic.twitter.com/CzjPygqkMj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 11, 2023

Zoals gezegd had Ngonge zijn ploeg daarvoor al aan een 1-3 voorsprong geholpen. Na een individuele actie was een schot in de korte hoek voldoende om Spezia-doelman Bartlomiej Dragowski te verschalken. Jeroen Zoet keek vanaf de bank naar de tegentreffer. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-3, waardoor Spezia dus degradeert naar de Serie B.