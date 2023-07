Elayis Tavsan rondt maandag transfer naar Europese topcompetitie af; fraaie transfersom voor NEC

Elayis Tavsan staat voor een transfer naar de Serie A. De doorgaans goed ingevoerde Gianluca Di Marzio meldt zaterdagmiddag dat de 22-jarige vleugelaanvaller van NEC maandag zijn overgang naar Hellas Verona zal afronden.

Tavsan sorteerde vrijdag in gesprek met de Gelderlander al voor op een zomers vertrek bij NEC. "Het is denk ik tijd om een stap te maken. Ik speel al drie jaar bij NEC. Ik heb hier heel mooie, en ook wat mindere, dingen meegemaakt, maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik ben ambitieus en op een gegeven moment moet je verder kijken. De kans is aanwezig dat ik snel word verkocht, maar tot die tijd geef ik alles voor NEC”, zei de geboren Rotterdamer.

Tavsan krijgt zijn transfer snel, want volgens Di Marzio verwacht Hellas Verona de komst van de Nederlands jeugdinternational maandag af te ronden. De nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen betaalt naar verluidt een vaste transfersom van één miljoen euro aan NEC. Mocht Hellas Verona zich komend seizoen handhaven op het hoogste niveau in Italië, dan kan de Eredivisionist nog eens 500.000 euro tegemoetzien. Daarnaast heeft NEC een doorverkooppercentage van twintig proces bedongen.

Tavsan doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en werd in de zomer van 2020 opgepikt door NEC. Voor de Nijmeegse formatie staat de teller na drie seizoenen op 22 doelpunten en 14 assists in 108 officiële wedstrijden. Het afgelopen seizoen noteerde hij 3 doelpunten en 4 assists in 32 Eredivisie-duels.