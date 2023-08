'NEC meldt zich bij Feyenoord en hoopt transfer te kapen'

N.E.C. heeft zich bij Feyenoord gemeld voor de diensten van Patrik Wålemark. De buitenspeler leek hard op weg naar sc Heerenveen, maar de Nijmegenaren hopen de deal te kapen. Het is nog niet duidelijk of er veel kans op succes is.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl heeft N.E.C. een voorstel gedaan bij Feyenoord dat in elk geval 'matcht' met wat sc Heerenveen voor de Zweed op tafel heeft gebracht. Wålemark zou zelf een overgang naar het Abe Lenstra Stadion zeker zien zitten, onduidelijk is of hij eventueel ook naar Nijmegen wil komen.

Bij N.E.C. zoekt men naar een opvolger van Elayis Tavsan, die mogelijk nog naar Hellas Verona vertrekt. Algemeen directeur Wilco van Schaik kondigde al aan dat er in het geval van het vertrek van Tavsan nog naar een aanvaller wordt gezocht, maar noemde daarbij geen namen. Wålemark is vermoedelijk dus wel een van de kanshebbers om die positie in te vullen.

Eerder werden ook BK Häcken (die kunnen hem niet kunnen betalen) en Vitesse in verband gebracht met de aanvaller, die daarop zelf de voorkeur voor sc Heerenveen uitsprak. Of N.E.C. daar nog verandering in kan brengen, is niet bekend. Door veel blessureleed brak Wålemark ondanks zijn hoge prijskaartje van ruim drie miljoen euro nog niet door in De Kuip en door de vele concurrentie voorin (Alireza Jahanbakhsh, Calvin Stengs, Igor Paixao, Javairo Dilrosun, Luka Ivanusec en Yankuba Minteh) lijkt een verhuurperiode de beste oplossing voor alle partijen.