FC Groningen neemt per direct afscheid van Tomas Suslov

FC Groningen heeft per direct afscheid genomen van Tomas Suslov. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Hellas Verona. In de overeenkomst is een verplichte koopoptie opgenomen.

Suslov streek op zestienjarige leeftijd neer in Groningen en tekende in 2018 zijn eerste profcontract in de Euroborg. Op 22 februari 2020 maakte de middenvelder als invaller zijn debuut in het profvoetbal. In totaal speelde hij 96 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij vijf keer scoorde en tien assists gaf.

In het nog prille seizoen werd Suslov tot twee keer toe door hoofdtrainer Dick Lukkien uit de selectie gezet. De eerste keer was tijdens een trainingskamp in de voorbereiding. Lukkien wilde toen alleen kwijt dat de Slowaak zich niet aan bepaalde afspraken had gehouden. Deze week werd Suslov om dezelfde reden verbannen.

Suslov werd na zijn eerste uitspatting in genade aangenomen door Lukkien. Twee weken later kwam hij andermaal in het nieuws toen hij dronken werd gesignaleerd in de binnenstad van Groningen.

