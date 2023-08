Lukkien zet enfant terrible voor twee keer in korte tijd uit selectie van FC Groningen

Tomas Suslov en Liam van Gelderen zijn voorlopig uit de selectie van FC Groningen gezet. De spelers hebben zich niet aan de regels van trainer Dick Lukkien gehouden. Zodoende moeten Suslov en Van Gelderen zich melden bij de Onder 21 van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Dinsdagochtend kregen Suslov (21) en Van Gelderen (22) te horen dat ze de komende dagen niet welkom zijn bij het eerste elftal. "Ik heb eerder ook al gezegd dat ik werk volgens bepaalde afspraken. Die afspraken hebben zowel Suslov als Van Gelderen geschonden. Over de inhoud wil ik verder niks kwijt, maar afspraken moeten worden nagekomen, niks meer en niks minder. We zijn met iets bezig als team en je moet elkaar kunnen vertrouwen", vertelt Lukkien in gesprek met RTV Noord.

Het is niet de eerste keer dat Suslov zich onmogelijk maakt bij Groningen. Tijdens de voorbereiding moest hij van Lukkien het trainingskamp van de club verlaten. Destijds was de reden ook dat hij zich niet aan afspraken had gehouden. Suslov ligt nog tot medio 2026 vast bij Groningen, maar wordt gelinkt aan een transfer naar Slovan Bratislava. De club houdt er dus rekening mee dat Suslov de komende dagen nog gaat vertrekken uit de Euroborg. Afgelopen weekend bleef de aanvaller op de bank.

Suslov werd na zijn eerste uitspatting in genade aangenomen door Lukkien. Twee weken later kwam hij andermaal in het nieuws toen hij dronken werd gesignaleerd in de binnenstad van Groningen. De degradant is niet sterk begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Groningen won nog van Jong Ajax (4-1), maar verloor bij Jong FC Utrecht (1-0) en speelde gelijk tegen Willem II (0-0). Aanstaande vrijdag staat een bezoekje aan TOP Oss op het programma.