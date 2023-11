Dick Lukkien niet op de bank bij FC Groningen: 'Hij moest acuut geholpen worden'

FC Groningen moet het woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys stellen zonder trainer Dick Lukkien. Vanwege kaakproblemen is de trainer niet in staat om de wedstrijd bij te wonen, zo communiceert Groningen via X.

“Dick Lukkien zit vanavond niet op de bank bij FC Groningen. De afgelopen dagen had de hoofdtrainer al kaakproblemen, en vandaag heeft hij er zoveel last van gekregen, dat hij er acuut aan geholpen moest worden. Beterschap, Dick! 💚”, zo schrijft Groningen.

De honneurs worden woensdagavond in het Zuid-Hollandse Rijnsburg waargenomen door assistent-trainer Marcel Groninger. Het duel tussen Rijnsburgse Boys en Groningen begint om 20.00 uur.

Groningen is tegen de amateurclub op zoek naar een opsteker, na een slechte start van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De degradant staat na twaalf wedstrijden op de dertiende plek; in de laatste vijf wedstrijden pakte Groningen slechts één punt.

